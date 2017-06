BBC voorziet unieke evocatie met projectie op lakenhalle

Op 30 juli staat de stad stil bij de Derde Slag bij Ieper en daar hoort normaal gezien ook het bezoek van Prins Charles en zoon William bij. Over wie precies van het Brits Koningshuis naar Ieper komt, wil de stad zelf niets kwijt. Wel gaf schepen Jef Verschoore vanochtend meer uitleg over de bijzondere Last Post en de unieke evocatie met projectie op de lakenhalle die de Britse openbare omroep organiseert. Daaraan zullen Britse en internationale artiesten deelnemen. Het wordt een speciale projectie waarbij de lakenhalle als het ware in brand wordt gezet. Net als tijdens de Derde Slag bij Ieper dus .