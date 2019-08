BBQ "Burgerplatform leefbaar E403" succes

Ventilus is de geplande aanleg van een hoogspanningslijn van de kust naar Avelgem via de snelweg E403. De actiegroep wil de strijd nog opvoeren, want de hoogspanningslijn blijft als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de omwonenden hangen.

De strijdvaardigheid is nog toegenomen, want het is erop of eronder. De lokale bevolking legt zich niet neer bij de mogelijk aanleg van een hoogspanningslijn naast de E403. Het burgerplatform wil geen traject dwars door West-Vlaanderen, maar een lus rond de provincie.