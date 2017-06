BC Oostende nog geen kampioen

BC Oostende is nog geen kampioen. BCO verloor z'n derde match in de play-off-finale van een sterk Brussels met 78-93. De stand is zo 2-1. Het einde van de match werd ontsierd door onsportief gedrag van de thuisploeg.

Al van in het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat Brussels de titel niet zomaar aan BC Oostende zou laten. De bezoekers maakten indruk, en met heel wat driepunters was een zwak verdedigend Oostende voortdurend op achtervolgen aangewezen. Na het eerste quarter stond het 23-26. Weinig beterschap daarna bij een nerveuze kustploeg. Brussels bleef domineren en liep meer dan 10 punten uit, onder impuls van een sterke Braye, die 18 punten zou scoren. Toch kon Oostende nog wat milderen bij de rust: 41-48.

BCO moest zich herpakken, maar dat gebeurde alweer niet. Brussels diepte de kloof opnieuw tot 55-68, de stand na het derde quarter. Het werd zowaar stil in de Versluys-Dome. De supporters van Oostende voelden dat het titelfeestje nog even zou uitgesteld worden. Brussels kon de voorsprong van meer dan 10 punten zonder problemen vasthouden. De wedstrijd werd op het einde nog ontsierd door een zware fout van Gillet, BCO-coach Dario Gjergja en sportief manager Debaere werden allebei uitgesloten en moesten de zaal verlaten. Eindstand in BC Oostende-Brussels: 78-93.

Brussels brengt de stand in de play-off-finale op 2-1. De eerste ploeg die 3 wedstrijden wint, is kampioen. De volgende wedstrijd staat woensdag geprogrammeerd, Oostende moet dan op bezoek bij Brussels. Als de kustploeg dan alsnog de volle buit kan pakken, wint het 6 landstitels op een rij.