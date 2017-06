BE-Alert beschikbaar vanaf vandaag

Sinds vandaag is BE-Alert beschikbaar, het langverwachte alarmeringssysteem van de federale overheid en het Crisiscentrum waarmee burgers in noodsituaties automatisch gewaarschuwd worden via sms, mail en sociale media.

Alle burgers die zich daarvoor hebben geregistreerd, worden door BE-Alert via mail, sms, telefoon of sociale media gewaarschuwd bij een noodsituatie in hun buurt. Daarbij krijgen ze ook heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen: bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, krijgen ze bijvoorbeeld de raad om ramen en deuren te sluiten. Het systeem werd tussen 2014 en 2016 grondig getest in een dertigtal pilootgemeenten zoals Kortrijk, Roeselare, Ieper en Koksijde, en zou nu volledig op punt moeten staan Wie via BE-Alert op de hoogte wil worden gehouden bij rampen, kan zich daarvoor registreren op www.be-alert.be. Die inschrijving en de ontvangst van alarmberichten zijn gratis.

Steden en gemeenten

BE-Alert werkt daarnaast ook met een systeem waarbij iedereen op een bepaalde locatie automatisch gewaarschuwd wordt als zich daar een noodsituatie voordoet, ook wie zich niet heeft geregistreerd of daar niet woont. Dat platform, Alert-SMS, lokaliseert iedere simkaart in een bepaalde straal rond het incident en verstuurt automatisch een sms. Steden en gemeenten kunnen zich daarvoor inschrijven, een tweehonderdtal lokale besturen hebben dat al gedaan, waaronder die van Ichtegem en Oudenburg.