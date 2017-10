Be-Part, het platform voor actuele kunst dat in Waregem gevestigd is, gaat over van de provincie naar Waregem én Kortrijk.

Dat had heel wat voeten in de aarde, maar minister voor cultuur Sven Gatz heeft nu beslist dat het beheerd zal worden vanuit twee werkplaatsen. Zoals gekend is de provincie vanaf 1 januari niet langer bevoegd voor cultuur, daarom was ook een oplossing nodig voor Be-part.

De werkingsmiddelen, 650.000 euro, worden netjes verdeeld en de 4 medewerkers behouden hun job.