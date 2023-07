Bea Van der Maat (62) koos voor euthanasie door ALS

Bea Van der Maat, ooit nog presentatrice van Tien om te Zien in Blankenberge, is donderdag overleden op 62-jarige leeftijd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag op zijn website. De zangeres van Won Ton Ton leed aan de slepende ziekte ALS. Ze laat een man en twee kinderen na.

Bea Van der Maat was vooral bekend als presentatrice van 'Tien om te zien', de muziekshow op VTM die ze van 1989 tot 1996 samen met Willy Sommers presenteerde. Haar muziekcarrière begon in 1984 toen ze met haar eerste groep Chow Chow in 1984 de finale van Humo's Rock Rally haalde. De doorbraak kwam er met de daaropvolgende band Won Ton Ton en de hit 'I Lie and I Cheat'.

Van presentatrice tot lerares

In 1996 bracht Van der Maat ook nog een soloalbum uit, 'Thin Skinned.' Vanaf 1998 presenteerde Van der Maat 'Rare streken' op het toen pas opgerichte Canvas. In de film 'Koko Flanel' (1990) van Urbanus speelde ze de hoofdrol. Begin jaren 2000 ging ze aan de slag als leerkracht Engels in een school in Keerbergen.

Meer dan een collega

Willy Sommers presenteerde jarenlang het VTM-programma 'Tien om te Zien' samen met Van der Maat en zag haar ook meer dan enkel een collega. Ze was een vriendin geworden.

Bea Van der Maat kreeg in 2022 te horen dat ze leed aan de ziekte ALS en koos donderdag voor euthanasie. Ze laat een man en twee kinderen achter.