The Beach Boys op bezoek in Knokke

Drie leden van 'The Beach Boys' zakten af naar het strand in Knokke: Mike Love, Bruce Johnston en Jeffrey Foskett. 'The Beach Boys' ontstond in de jaren 1960. Ze zijn bekend van hun wereldhits 'Good Vibrations', 'Surfin USA', 'I Get Around' e.a. 30 jaar geleden speelden ze in Knokke-Heist voor 30.000 toeschouwers. Het is in hun herinneringen het grootste concert dat ze ooit in Europa gespeeld hebben. 'The Beach Boys' lieten zelfs even vallen dat ze volgend jaar graag opnieuw op het strand van Knokke-Heist zouden optreden.