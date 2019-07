Beach Team houdt oogje in het zeil

De jongens en meisjes van het Beach Team hebben een algemene stewardfunctie. Ze beantwoorden toeristische en praktische vragen, houden een oogje in het zeil wat de veiligheid betreft en contacteren de politie indien nodig. Het Beach Team is constant aanwezig op en rond het strand waardoor ze meteen opmerken wat er eventueel zou kunnen fout lopen. Mensen die de meeuwen voederen of honden op het strand laten tijdens de dag, worden daarop aangesproken. Maar het Beach Team let ook op kapotte verkeersborden, auto’s op de Zeedijk en grijpt waar nodig snel in. Door de opvallende rode kledij is het Beach Team makkelijk te herkennen.

Het nieuwe strand

Nieuw dit jaar is dat de focus om deze taken uit te voeren op Het Nieuwe Strand ligt, de projectzone waar nieuwe ideeën en projecten rond ecologie, veiligheid en gezondheid uitgetest worden. Deze zone, tussen de beachbars Polé Polé Beach en Bondi Beach, zal in juli en augustus rookvrij worden. Het Beach Team zal bezoekers daar aanspreken over het feit dat er niet gerookt mag worden en maakt de strandgasten erop attent om regelmatig water te drinken en zich in te smeren voor de zon.

Afval

Tot slot wordt er op Het Nieuwe Strand ook ingezet op gescheiden afvalophaling. Het Beach Team slaat hiervoor de handen in elkaar met de stadsdiensten en de Proper Strand Lopers om onder de noemer #STRANDHELDEN het strand net te houden. Het Beach Team, dat heel vaak ter plaatse is op Het Nieuwe Strand, krijgt ook de nodige communicatiemiddelen om in nauw contact te staan met de dienst Openbaar Domein om overvolle vuilnisbakken snel te kunnen signaleren. ‘s Avonds zal het Beach Team samen met de Proper Strand Lopers het strand tussen het Klein Strand en het Kursaal reinigen zodat de toeristen die de dag daarop naar het strand afzakken, in optimale omstandigheden kunnen genieten van een dagje aan zee.