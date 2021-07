Beachbars Blankenberge en Oostende doelwit van inbrekers

In Blankenberge en Oostende zijn verschillende strandbars dit weekend het mikpunt geworden van één, of meerdere inbrekers.

Zo ook Bo Beach, één van de vijf getroffen beachbars in Blankenberge. Het lukte de inbreker(s) tot vijf keer toe in te breken. Bij één beachbar geraakten ze niet binnen. Ze gingen nogal driest te werk en hadden eerst een raam ingeslagen. Daarna gingen ze er met de inhoud van de kassa en flessen sterke drank vandoor. Intussen werden alle laden en kasten opengetrokken en werden er heel wat spullen op de grond gegooid. Volgens uitbater Glenn De Langhe is hij zeker 1.000 euro kwijt. (Lees verder onder de foto's)

Het is niet de eerste keer dat de uitbater van Bo Beach het slachtoffer wordt van een inbraak. Dat gebeurde drie weken geleden ook al eens. "Ik heb overwogen om hier 's nachts te slapen, maar ja zo iets is niet vol te houden", zegt De Langhe. (Lees verder onder de foto)

Ook in Oostende werd gisterochtend een inbraak en een inbraakpoging in een strandbar vastgesteld. Ook twee restaurants in de buurt kregen ongewenst bezoek.