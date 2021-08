Beachwaterpolo zoekt meer publieke wateren

The Waterpolo Network zoekt naar nieuwe open wateren om beachwaterpolo te spelen. De sport in open water is nog relatief onbekend, maar de droom leeft om publiek water even vanzelfsprekend te maken als voetbalterreinen.

In de jachthaven van Nieuwpoort ligt een van de weinige opblaasveld in het water waar sporters beachwaterpolo kunnen spelen. Het is een relatief nieuwe versie van de klassieke sport, maar het hanteert soepelere regels en telt minder spelers. De sport is al bijzonder populair in zuiderse landen zoals Spanje, maar ook in ons land kan het op steeds meer deelnemers rekenen. Het enige probleem is dat er nog te weinig recreatiewater beschikbaar is waar de sport mag en kan uitgeoefend worden. Nochtans komt elk ‘gezond’ water in aanmerking voor beachwaterpolo. The Waterpolo Netwerk hoopt dat stadsbesturen in de toekomst meer open zullen staan voor beachwaterpolo, zodat het grote publiek de sport leert kennen en misschien wel de stap naar een waterpoloclub in de buurt durft zetten.