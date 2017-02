Beaufort 2018 is een feit, Heidi Ballet cureert

De provincie en de kustburgemeesters hebben een akkoord bereikt over de organisatie van een nieuwe editie van Beaufort in 2018.

Heidi Ballet wordt de nieuwe curator en Westtoer staat in voor de coördinatie. Negen van de tien kustgemeenten pikken de draad weer op, enkel Blankenberge doet niet mee. Zoals eerder is het de bedoeling om hedendaagse kunst te integreren in de publieke ruimte aan zee.

Cultuurtoeristische bestemming

De opening van de triënnale is voorzien in het voorjaar van 2018. Heidi Ballet wordt aangesteld als curator. Zij werkt als onafhankelijk curator vanuit Brussel en Berlijn en cureerde al projecten in Parijs, Bordeaux, Vilnius, Berlijn en China. Volgens haar is Beaufort een uitdaging die ze met enthousiasme op zich neemt. Beaufort vindt plaats binnen een ruimere context van Art@Coast. In deze brede campagne zullen tal van artistieke initiatieven aan de kust samen gepromoot worden. De doelstelling is om de kust als een eigentijdse cultuurtoeristische bestemming in de kijker te plaatsen.