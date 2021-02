Beaufort 2021 speelt in op kust als overheerser

Ook de stad Blankenberge is er dit keer bij, wat niet het geval was in 2018. "We hebben lange en boeiende gesprekken gevoerd met de organisatoren van Beaufort", zegt burgemeester Dumery. "De curator en Westtoer hadden veel oor naar onze verzuchtingen".

"2021 wordt voor het toerisme weer een vreemd en bijzonder jaar", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, die ook voorzitter is van Westtoer. "Maar we bieden met Beaufort een bijzonder perspectief". "De nieuwe editie leeft nu al, bijna dagelijks krijgen we daarover vragen". (Lees verder onder de foto)

Beaufort '21 start op 27 mei en loopt tot 7 november. Curator Heidi Ballet liet zich voor het thema inspireren door de huidige natuurfenomen zoals de stijging van de zeespiegel. Daaruit blijkt dat wil van de natuur altijd de overhand heeft op die van de mens. Een passend thema in deze coronapandemie.

Deelnemende kunstenaars

Per kustgemeente komen er twee kunstwerken, een permanent en een tijdelijk en er is ook een aanvullend programma. De kunstenaars laten zich in grote mate inspireren door lokale verhalen die een nieuwe kijk bieden op bekende plaatsen aan de Belgische kust. En wat die kunstenaars betreft, ze zijn niet van de minste. Zo kan curator Heidi Ballet onder meer rekenen op Laure Prouvost (Fr), Jeremy Deller (VK), Oliver Laric (Oostenrijk), Els Dietvorst (BE) en Rosa Barba (Italië).

Nieuw voor deze editie is ook een muzikaal project tijdens de zomermaanden. Dan wordt een muzikale creatie van kunstenaar Ari Benjamin Meyers (US) uitgevoerd in elke kuststad. De tien uitvoeringen gebeuren in samenwerking met ‘Die Verdammte Spielerei’. Westtoer doet een warme oproep aan alle amateurensembles aan de kust en in het hinterland om deel te nemen aan deze muzikale performance.

West-Vlaanderen op de internationale kaart

Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer: “De Triënnale Beaufort, Triënnale Brugge, de Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou plaatsen West-Vlaanderen in 2021 stevig op de internationale kaart van de hedendaagse kunst.