Beaufort 21 na vertraging toch voorgesteld

Het kunstwerk ‘Ask the Animals, and They will Teach You’ van Jeremy Deller is officieel voorgesteld in Knokke-Heist, als laatste werk voor de kusttriënnale Beaufort 21. De productie van onderdelen liep vertraging op, mede als gevolg van de coronacrisis.

De reusachtige kameleon-installatie is eindelijk te bewonderen op het Van Bunnenplein in Knokke-Heist. Het beeldenpark Beaufort 21 kon zo na wat vertraging in z'n volledigheid voorgesteld worden.

“Het kunstwerk liet even op zich wachten maar behoort tot de pronkstukken van Beaufort 21. De Kunsttriënnale aan zee is een belangrijk initiatief om het toeristisch imago van de hele Kust te ondersteunen en te stimuleren in binnen- en buitenland", zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer. De werken zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

Kleurrijke glijbaan

Als extraatje mogen kinderen effectief naar beneden glijden op de kameleon-installatie. De Brit Jeremy Deller koos ook het dier voor een dubbele reden. Enerzijds wil hij met het kleurrijke werk ode brengen aan één van de oudste wezens op de planeet, die overigens langzaam verdwijnt.

Anderzijds wil hij door het toegankelijk te maken voor kinderen aantonen dat kunst zeker een plaats kan hebben in de publieke ruimte. Hij biedt zo een alternatief voor de vaak ernstige, heroïsche of historische monumenten in het straatbeeld.

"Ik ben zeer trots dat dit werk van iemand als Deller een permanente plaats krijgt aan de kust. Hij levert met de kameleon-installatie een humoristische kritiek op werken die vaak op een ernstige manier dingen willen memoriseren", getuigt curator van Beaufort 21, Heidi Ballet.