Beaufort: "De Drie Wijsneuzen" in De Panne

De triënnale Beaufort start op 30 maart en brengt kunstwerken in de openbare ruimte in alle kustgemeenten, behalve Blankenberge. De kunstenaars van Beaufort 2018 spreken over de veranderende verhouding tussen mens en natuur en brengen een eerbetoon aan de oppermachtige zee. Ze onderzoeken ook de rol van monumenten in de publieke ruimte. Beaufort 2018 is ook een denkoefening over de klimaatproblematiek. Ecologische veranderingen dwingen ons om ons aan te passen, zodat de aarde leefbaar blijft. Onze kwetsbaarheid is nog meer voelbaar aan de kust.