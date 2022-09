Beaufort gaat door, Westtoer probeert Bredene nog te overhalen

Gisteren had Steve Vandenberghe, de burgemeester van Bredene, een oproep gedaan om Beaufort uit te stellen. De kustgemeenten betalen aan organisator Westtour om deel te nemen. Maar door de hoge energieprijzen en de inflatie ziet Bredene dat niet zitten.

Alle andere kustgemeenten hebben hun deelname vanmorgen bevestigd, op het overleg van de kustburgemeesters. Ze zeggen dat Beaufort als publiekstrekker een grote economische return biedt. Westtoer hoopt om Bredene toch nog te overhalen om mee te stappen in het project, eventueel in een andere formule.

Curator

Els Wuyts is de nieuwe curator voor de editie van 2024. Ze maakte deel uit van het curatorenteam voor Triënnale Brugge 2021 en is betrokken bij HISK / Hoger Instituut voor Schone Kunsten als algemeen coördinator. Naast haar werk als freelance tentoonstellingsmaker aan verschillende projecten rond hedendaagse beeldende kunst is Els Wuyts mede-initiatiefnemer van Salon Blanc in haar thuisbasis Oostende.