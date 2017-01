Beaulieu investeert in Wielsbeke en Oostrozebeke

Dat is gezegd bij de voorstellling van de jaarcijfers. Beaulieu International Group (BIG) kent met 1,7 miljard euro een recordomzet sinds de fusie van 2005. Het familiebedrijf BIG rust op drie pijlers: 'polymeren' (granulaten voor garens en vezels), 'engineered products' (zoals vezels voor geotextiel tot zelfs beton) 'flooring solutions'. De productie van polymeren en vloerbedekking nemen elk 40 pct van de geconsolideerde omzet voor hun rekening.

BIG investeert dit jaar 150 miljoen euro, waarvan twee derde in België. In Kruishoutem wordt 30 miljoen in twee nieuwe naaldviltlijnen gepompt, in Oostrozebeke 20 miljoen euro in bijkomende capaciteit voor kunstgras, 15 miljoen gaat naar de luxevinylafdeling in Wielsbeke en verder worden op verschillende plaatsen investeringen gedaan om machineparken en gebouwen up to date te houden.