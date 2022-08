Beaulieu wil Komense garenafdeling opdoeken

De Beaulieu International Group uit Waregem wil een afdeling binnen zijn garendivisie (BIG Yarns) op zijn Belgische site Berry Yarns in het Henegouwse Komen opdoeken en overhevelen naar de Franse site Ideal Fibres & Fabrics, vier kilometer verderop in Comines.

Het gaat om de heatsetafdeling, waar garen wordt gesponnen door het te twisten en daarna met warmte te fixeren. In België zijn 37 werknemers op die afdeling aan de slag, de heatsetafdeling in Frankrijk telt 45 werknemers.

Mogelijk kan het getroffen personeel elders binnen het bedrijf aan de slag. "Wij hebben zowel in België als in Frankrijk veel openstaande vacatures. Als de intentie tot hergroepering wordt bevestigd, gaan we ervan uit dat het personeel binnen het bedrijf kan blijven", zegt woordvoerster Sara Geris. Of dat onder dezelfde loonsvoorwaarden zal kunnen, is nog niet duidelijk en maakt deel uit van het geplande sociaal overleg. Beaulieu zegt alvast dat het zich zal inzetten voor "een constructieve dialoog" met "passende oplossingen".

Zowel de Belgische als de Franse site heeft dit jaar te maken met "aanzienlijk" lagere activiteitenniveaus, zegt Beaulieu. Dat terwijl de garendivisie van de groep op de residentiële markt "zwaar te lijden" heeft onder goedkopere concurrentie uit Azië en de energie- en grondstoffenprijzen zijn gestegen. Volgens Geris koos Beaulieu er met name wegens de energieprijzen voor om de Belgische activiteiten over te hevelen naar de Franse vestiging. "Heatset is zeer energie-intensief en de energieprijzen zijn lager in Frankrijk", zegt de woordvoerster. Daarnaast is de Franse site "ruimer".