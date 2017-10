BeauVent haalt maar liefst 1,5 miljoen euro op

1,5 miljoen euro ophalen in een halve dag. Dat is wat de energiecoöperatie BeauVent uit Diksmuide, die investeert in duurzame energie, heeft klaargespeeld.

Zo’n 650 mensen tekenden in 12 uur tijd in voor een maximumbedrag van telkens 5.000 euro. Wie aandelen kocht bij BeauVent kan op zes procent winst rekenen.

BeauVent zal het anderhalf miljoen euro nu investeren in energieprojecten in Varsenare, Kuurne en ook in Oostende waar ze sinds deze week het warmtenet aanleggen.Stefaan Soenen: "We vielen van onze bureaustoel zal ik maar zeggen. We zijn blij dat we een sterk signaal van onze vennoten krijgen. Die zeggen dat we met iets moois bezig zijn. Ze steunen ons en willen mee investeren."