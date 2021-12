"Bedankt, vrachtwagenchauffeur!": Eric (75) is al 54 jaar trucker

In Poperinge heeft Transportbedrijf Wybo zijn vrachtwagenchauffeurs in de bloemen gezet. Ook Eric (75) die al 54 jaar ervaring heeft op de weg.

Bij ongeveer 270 fabrieken, logistieke centra, winkels en bouwwerven worden vrachtwagenchauffeurs in de bloemetjes gezet naar aanleiding van de dag van de vrachtwagenchauffeur.

"Gebrek aan waardering"

Dat is nodig, vindt Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, want de meerderheid van de chauffeurs vindt dat er een gebrek is aan waardering. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het werk van een vrachtwagenchauffeur belangrijk is, klinkt het.

Maar slechts 18 procent van hen vindt dat hij voldoende waardering krijgt voor zijn job. "Ze verdienen het om een dag in de bloemetjes gezet te worden", aldus Febetra. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters steunt het initiatief.

"Onmisbare schakel"

"Vrachtwagenchauffeurs zijn een onmisbare schakel in onze economie en verdienen dan ook zeker onze waardering", zegt de minister.

"Zij zijn ook een belangrijke partner inzake het verhogen van de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Denk maar aan de verkeerseducatie voor jongeren rond onder andere de dode hoek. Daarom een welgemeende dank je wel."