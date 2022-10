Bedenker verdwaalpalen riskeert 6 maanden cel voor talloze mails naar IKWV

Dominiek V. (68) bestookt IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) sinds 2013 met talloze mails, omdat hij niet kan verkroppen dat zijn oriëntatiepalen niet meer gebruikt worden.

"Moet neerleggen bij beslissing"

Het openbaar ministerie vorderde zes maanden gevangenisstraf. De beklaagde stuurde in eerste instantie enkele mails, maar na een tijdje werden het meerdere mails per dag. In zijn mails insinueerde de Oudenburgenaar dat er bij IKWV sprake was van fraude, zwartwerk en zelfs seksueel misbruik bij jonge redders. V. zou ook gedreigd hebben om bloedhonden en een batterij advocaten op hen af te sturen. "De organisatie werd geterroriseerd, want de medewerkers hebben er echt wakker van gelegen." IKWV vorderde dan ook 2.600 euro schadevergoeding.

Op de redenen om met de verdwaalpalen te stoppen werd tijdens het proces niet ingegaan. De burgerlijke partij merkte wel op dat de beslissing eigenlijk bij de kustgemeenten ligt. "Men mag kwaad zijn, maar op een bepaald moment moet men zich bij een beslissing neerleggen", stelde ook procureur Lode Vandaele. Bovendien gaan de mails volgens het OM al lang niet meer over de kwestie zelf, maar komen vooral wraakgevoelens tot uiting.

"Slecht aflopen"

Momenteel moet Dominiek V. zich verantwoorden voor de mails die hij van 2013 tot 2021 stuurde. In meerdere politieverhoren beloofde hij ermee te stoppen, maar de beklaagde zou nog steeds dergelijke mails versturen. "Als het niet stopt, kan het heel slecht aflopen", zei de procureur, verwijzend naar de maximumstraf van twee jaar cel. Deze keer werd zes maanden cel gevorderd, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

"Ik mag van mijn cliënt niks anders vragen dan de vrijspraak", pleitte de verdediging echter. Volgens V., die zelf niet aanwezig was, werd hij het slachtoffer van politieke machinaties. De beklaagde is ook van mening dat zijn idee gestolen werd. Ondergeschikt werd een straf met uitstel voorgesteld.

De rechter doet uitspraak op 3 november.