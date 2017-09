Bedrijf en boeren samen in één coöperatieve

Een primeur voor Vlaanderen. 49 landbouwers uit de regio Ardooie hebben zich verenigd in een coöperatieve samen met het groenteverwerkend bedrijf Ardo.

Ardo zal een reusachtig bufferbekken van 150.000 kubieke meter bouwen, waarin het gezuiverd proceswater opgevangen wordt om 500 ha landbouwgrond te kunnen irrigeren. Dit is de oplossing in periodes van grote droogte en waterschaarste, zoals in het voorjaar. Daarvoor wordt een ondergronds netwerk van 32 kilometer leidingen aangelegd.