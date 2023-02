Bedrijf schenkt 20 bouwunits aan Turkije

Ook ondernemingen bij ons starten hulpacties op voor het rampgebied na de aardbeving in Turkije en Syrië. Het bedrijf Idelco in Zwevezele wil zo snel mogelijk 20 van hun bouwunits naar Turkije transporteren.

Ze zoeken nog hulpgoederen zodat de containers gevuld naar het getroffen gebied kunnen.

Kris Vermeersch, Idelco Zwevezele : "In eerste instantie zeggen we dat we 20 units willen leveren aan dat gebied. Maar daarnaast willen we die containers ook vullen met materialen, bedden, hulpgoederen, dekens en droge voeding. Daarom moeten we nu kijken om dat te coördineren en dat daar terp laatse te krijgen."

Idelco zoekt nu nog een hulporganisatie die goederen verzameld heeft en ze naar Turkije wil krijgen. Idelco bouwt in Zwevezele sinds vijf jaar multifunctionele containerunits die kunnen dienen voor tijdelijk onderdak. Wanneer de 20 units kunnen vertrekken, en of dat per schip of per vliegtuig zal gaan, is nog niet duidelijk.