Bedrijf uit Oostrozebeke wint award voor internationale export

De onderneming uit Oostrozebeke sleept de award in de wacht in de categorie 'bedrijven met meer dan 50 werknemers'. “We zien de Leeuw als een prijs voor elke medewerker, als waardering voor onze gezamenlijke ambitie en als een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan”, zegt CEO Paul Larmuseau.

In Kipco-Damaco België werken 56 mensen.

Grote internationale export

De jury beslist op basis van de omzetcijfers uit export, geografische diversificatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatiekracht. Dat het bedrijf een krak is in internationale export, tonen de cijfers. 83 procent van de omzet is te danken aan de export, waarvan een groot deel aan niet-Europese landen.

De producent exporteert onder meer naar Singapore, Brazilië, India, China en Vietnam. Naast de hoofdvestiging in Oostrozebeke zijn er productiesites in Polen en Frankrijk.

Over het bedrijf

Kipco-Damaco bestaat al sinds 1964, met als hoofdzetel Oostrozebeke en met drie business units.

Het bedrijf produceert kippenseparatorvlees voor verwerking tot bijvoorbeeld frituursnacks, het verhandelt diepvriesgroenten, -vlees, -vis en -frieten voor de retail.

Daarnaast is er ook de recuperatie van nevenstromen uit de pluimveeproductie. Die worden verwerkt tot functionele bouwstenen voor o.a. aquacultuur en voedings- en dierenvoedingsproducenten.