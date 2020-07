Bedrijf uit Vichte wil horeca helpen met registratie

Het IT-bedrijf heeft daarvoor een handige online-toepassing gemaakt. De horeca-uitbater plaatst een laptop of een tablet met internetverbinding aan de ingang van zijn of haar zaak, en dan is het aan de klant om naam, voornaam, telefoonnummer en emailadres in te geven in de toepassing. Het IT- bedrijf heeft al contact opgenomen met onder meer zelfstandigenorganisatie Unizo en Horeca Vlaanderen. Helemaal nieuw is het systeem niet, want het wordt al lang gebruikt in bedrijven, daardoor is het ook GDPR-proof.