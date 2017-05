Bedrijf verdacht van ontduiken accijnzen bij uitvoer van bier

De verdediging hekelde de werkwijze van de douane en vroeg de vrijspraak.

Belogistiques en zijn Engelse zaakvoerder R.S. hielden zich bezig met de in- en uitvoer van alcoholische dranken, onder andere voor Carlsberg en Heineken. Volgens de douane werden ruim 400 verzendingen nooit effectief uitgevoerd, terwijl het wel zo op papier stond. "Zo vertrok dezelfde trekker slechts met enkele uren tussen tweemaal naar Italië, maar dat is fysiek onmogelijk", aldus meester Luc De Schepper namens de FOD Financiën. Voor alle betrokkenen worden boetes van 20 tot 50 miljoen euro gevorderd, bovenop de terugbetaling van de ontdoken accijnzen. Ze riskeren ook gevangenisstraffen tot vijf jaar.

De verdediging merkte op dat volgens de bestemmelingen de ladingen wél correct geleverd zijn. "In 2014 is hier in Brugge een vrachtwagen met Engels bier gekanteld. Van waar komt die dan, als hij zogezegd nooit bij ons vertrokken is?", aldus meester Tom Bauwens. De bewuste lading richting Siena werd volgens de verdediging simpelweg op een andere trekker overgeladen. Op een eenmalige uitzondering na bleek de stock ook steeds te kloppen.

Alle advocaten uitten in hun pleidooien hun verontwaardiging over de werkwijze van de douane. Zo werden nooit bewijzen van hun vaststellingen aan het dossier toegevoegd. Meester Bauwens stelde voor om de camerabeelden dan maar op de zitting te bekijken.

De rechtbank doet uitspraak op 28 juni.