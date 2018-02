Bedrijven bestuderen impact windmolens

De bedrijven hebben samen een studiebureau onder de arm genomen om een eventuele impact om de omgeving te berekenen. Uit de studie blijkt dat van maart tot september de slagschaduw voor de woonzones binnen de ring van Poperinge voor 10u. ’s morgens valt. "Voor de indienstname van de windmolen zal een gedetailleerde slagschaduwstudie worden uitgevoerd, waar voor elke afzonderlijke binnenruimte wordt bepaald wanneer de molen wordt stilgelegd als de zon schijnt", zegt Philippe Lamaire van Unitron.

"Voor het geluid hebben we ook bijkomende studies laten uitvoeren en voor de dichtstbijzijnde woning in een woonzone, dus op ongeveer 500m. zijn we tot de conclusie gekomen dat het geluid eigenlijk maximaal hetzelfde geluid is als een koelkast die aanslaat", zegt Pieter Cappoen van de N.V. Platteau. "Voor de nacht en in de avond worden nog bijkomende maatregelen getroffen" Er staan al 4 windturbines in de industriezone, maar de twee nieuwe zijn van een andere type met een tiphoogte van 200 meter en ook een grotere diameter. Op die manier brengen de grotere windturbines meer op.