Bedrijven investeren recordbedrag

Het bedrag dat West-Vlaamse ondernemingen in 2016 hebben geïnvesteerd is naar een historisch record van 3,77 miljard euro gestegen. Dat is een stijging van ruim 10 % in vergelijking met 2015.

Dat is meteen het hoogste investeringsbedrag in de jongste 10 jaar en vermoedelijk ook in de hele economische historiek van de provincie. Vloerbedekkingsspecialist Unilin (Oostrozebeke) spant de kroon en investeerde 188 miljoen euro in 2016. Ook bouwers van windturbineparken, zoals Rentel, Norther en Cableco investeerden fors en staan in de top vijf van grootste West-Vlaamse investeerders.

In de sector van de socialprofitbedrijven springen vooral de nieuwbouwprojecten van AZ Groeninge, AZ Delta en AZ Zeno in het oog.