In Tielt is de werkloosheid het laagst in vergelijking met de rest Vlaanderen. Die bedraagt 3,6 procent.

Dat blijkt nog uit de meest recente cijfers. En dat heeft zo zijn gevolgen. Zo vinden bedrijven de juiste mensen niet meer waardoor ze de lat lager leggen en hun werknemers op de werkvloer opleiden. In uitzendkantoren is het aantal vacatures tot een derde toegenomen. Globaal is het aantal vacatures in de regio Tielt zelfs met 86% toegenomen. Daarmee is de stad de snelste stijger van Vlaanderen. De economie trekt er duidelijk opnieuw aan en zelfs meer dus dan elders.