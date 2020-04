Bedrijven uit Harelbeke en Wevelgem maken 300.000 mondmaskers

Elke inwoner van Zuid-West-Vlaanderen ouder dan 12 jaar krijgt tegen half mei een gratis mondmasker in de bus. ’t Gaat over 300.000 mondmaskers in totaal. Twee West-Vlaamse bedrijven zullen die maken. Ook alle leerkrachten krijgen een mondmasker.

Jan Seynhaeve, voorzitter conferentie burgemeesters: "We hebben beslist om met 15 gemeenten samen te doen, om samen naar de markt te trekken, via het stadsbestuur van Kortrijk is die aanbesteding gebeurd, en we kunnen meedelen dat 2 bedrijven uit de streek, uit Harelbeke en uit Wevelgem effectief die aanbesteding hebben binnengehaald."

"Dat betekent dat we tegen half mei moeten beschikken over voldoende mondmaskers. ’t Is een scherpe timing, we horen van die bedrijven dat dat een beetje onder voorbehoud is. Zij zijn ook afhankelijk van leveranciers die de nodige grondstoffen moeten leveren, maar in principe hopen we en werken we heel hard om het halfweg mei te doen lukken.​"