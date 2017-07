Bedrijventerrein Groenbek al voor tweederde verkocht

Vanavond opent de Groenbek, een bedrijvenzone voor KMO’s in Waregem, op de vroegere site van textielbedrijf Bekaert. Twee derde van de beschikbare ruimte is al verkocht. Onder meer aan het bedrijf afsluitingen De Soete. De nood aan ruimte om te ondernemen in de buurt van Waregem is dan ook groot. "Maar ik denk ook dat de bereikbaarheid belangrijk is", zegt Koen Byttebier van intercommunale Leiedal. "Dicht bij de expressweg en de E17". In Groenbek is ook een zone voor kantoren. Een gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld had nood aan extra ruimte voor de 43 medewerkers.