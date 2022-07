IN BEELD: Brandweer redt spitssnuitdolfijn op strand Wenduine

Op het strand van Wenduine is een dolfijn aangespoeld. Het gaat om een spitssnuitdolfijn en dat is redelijk uitzonderlijk. In de Noordzee komt het dier niet vaak voor, wel in de Atlantische Oceaan.

Het dier leefde nog en is met de hulp van de brandweer terug in zee gebracht. Experts vrezen dat het dier niet zal overleven.

Het is een vroege wandelaar die het dier vanmorgen rond acht uur ontdekt op het strand van Wenduine en de vrijwilligers van het NorthSealTeam verwittigt. Dat is de organisatie die zeehondjes redt aan onze kust. De dolfijn is niet gewond en de brandweer kan hem weer in open water brengen. De kans is groot dat de dolfijn de komende dagen weer zal aanspoelen en het niet zal overleven, vrezen experts. De Noordzee is niet diep genoeg voor het dier.