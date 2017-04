Op de plek stond de Joodse Synagoge die door de nazi’s op Kristallnacht in november 1938 in brand is gestoken. Het was de start van de jodenvervolging. Het beeld symboliseert de verzoening tussen het Christendom en het Jodendom. Peter Verhelst schreef er een gedicht bij.

Op 4 mei wordt het beeld in Hannover onthuld. Johan Tahon, die internationale faam heeft, vindt het zelf één van z’n belangrijkste publieke opdrachten.