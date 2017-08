Beeldbepalend hotel dreigt te verdwijnen in De Panne

In oktober vorig jaar ging het hotel dicht. Een bouwpromotor wilde op die plaats appartementen optrekken, maar het pand dateert uit het begin van de twintigste eeuw en de vraag was of dat erfgoedkundig wel verantwoord was. Het schepencollege besliste dat het gebouw gesloopt mocht worden. Het gaat om een pand dat niet beschermd is en volgens de gemeente is het ook niet meer autenthiek. Zo kreeg het in de loop der jaren twee extra verdiepingen

Tegen de bouwplannen van de promotor kwamen een veertiental bezwaarschriften binnen, ook de gemeente keurde het voorstel niet goed. Maar dat betekent niet dat het oude hotel op termijn dan toch niet tegen de vlakte gaat.