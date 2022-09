Beelden tonen inbrekers bij Gold Star Voormezele: opnieuw plaag bij voetbalclubs

Er blijkt opnieuw een inbrakenplaag bij voetbalclubs in de streek van Ieper. Onlangs kregen ze ongewenst bezoek in Zonnebeke, Ieper en Voormezele.

Bij Gold Star Voormezele braken onbekenden voor het tweede jaar op rij in. “Het is het tweede jaar op rij dat ik die inbraak ontdek als eerste,” zegt Benny Sohier. “Ik was er niet goed van. Ik kwam de was doen en zag de deur openstaan. Toen zag ik die inbraakschade, dat is niet plezant. Dat is wel niet plezant.” (lees verder onder de beelden van de bewakingscamera)