Beeldje Patrick Sercu beschadigd door vandalen

In Izegem is het beeldje van oud-renner Patrick Sercu beschadigd. Het stond in een herdenkingshoek aan de Dirk Martenslaan bij het begin van de Patrick Sercu-dreef.

Het beeldje is afgekraakt en de stadsdiensten vonden het naast de sokkel.

"Kunstwerk wordt hersteld"

“Het beeldje werd van de sokkel getrokken, maar we konden het gelukkig recupereren”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). “Het is uiteraard de bedoeling om het kunstwerk zo snel als mogelijk weer op de sokkel te zetten. Gelukkig is het niet gestolen.”

Het beeldje stond er nog maar een half jaar. "In maart werd niet alleen een straatnaam aan de wielerlegende gewijd, op de hoek van de Dirk Martenslaan en de Patrick Sercudreef kwamen er ook een grote foto en een kunstwerkje van Willy Peeters en later ook een groot gedicht van de stadsdichter gewijd aan het koersgebeuren", zegt schepen Kurt Himpe.

Niet de eerste keer

In Izegem is het niet de eerste keer dat beelden worden gestolen. Dat gebeurde al aan het zwembad, in de Marktstraat en op de Bosmolens.

“Eerder werden al kunstwerken uit het straatbeeld ontvreemd”, zegt schepen Kurt Himpe. “In 2007 waren de beelden van de olympische kampioenen Filip Bardoel en Ulla Werbrouck aan de toegang van het Izegemse zwembad plots weg en in 2011 verdwenen de vogels van het kunstwerk De Ontmoeting aan de kerk op de Bosmolens. Een Bulgaar werd later in de buurt van een handel in oud ijzer betrapt met stukken van het kunstwerk. In 2019 verdween dan ook het beeldje van De Pekker op de hoek van de Gentsestraat en de Marktstraat.”

