Beeldjes oorlogsherdenking zitten op schema

En daarmee zit de organisatie perfect op schema. In totaal moeten er 600.000 beeldjes komen, evenveel als het aantal dodelijke slachtoffers op Belgische bodem. De beeldjes worden onder meer gemaakt door werknemers van het maatswerkbedrijf Waak. Op vandaag is Waak alleen al goed voor 210.000 stuks. Ook toeristen, studenten en vrijwilligers kunnen beeldjes maken, in de Kazematten in Ieper, in het Bommenvrij in Nieuwpoort of in mobiele ateliers. Eerst zouden zij 400.000 stuks maken en Waak 200.000, maar die cijfers zijn nu omgedraaid. Volgens de initiatiefnemer vzw Kunst zal de kost daardoor nauwelijks hoger ligger. Kritieken als zou het project veel duurder uitvallen of te hoog gegrepen zijn, wuift de vzw weg.

De 600.000 beeldjes zullen in maart 2018 een plaats krijgen in provinciedomein de Palingbeek in Zillebeke bij Ieper, een fel bevochten plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog.