Beernem is bijenvriendelijkste gemeente

Beernem is dit jaar uitgeroepen tot de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen.

Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de derde maal op zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’. Beernem is dus de derde winnaar en volgt zo Beveren en Knokke-Heist op die de titel in 2016 en 2015 behaalden.

Het West-Vlaamse Beernem kreeg de titel voor haar bijenvriendelijk groenbeheer en burgerparticipatie. De wedstrijd kadert in de ‘Groene Lente’ van de Vereniging voor Openbaar Groen.

De 35 deelnemende gemeenten kregen afgelopen zomer allemaal het bezoek van een jury. Bij de beoordeling werd er rekening gehouden met de bewuste keuze voor bijenvriendelijk groenbeheer (later snoeien, maaien), het aanplanten van extra bomen, struiken en kruiden voor bijen en de communicatie om dit positief en zichtbaar in de kijker te zetten. Ook het ondertekenen van het bijencharter, de opmaak van een bijenplan en speciale extra inspanningen werden in rekening gebracht.