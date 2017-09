Beernem opent nieuwe fuif- en turnzaal

De combinatie van fuif- en sportinfrastructuur op de site Drogenbrood biedt een oplossing voor de dringende nood aan fuifruimte en de verouderde turnzaal in de Bloemendalestraat. De nieuwe zaal kan tot 550 fuifgangers aan. Die capaciteit was dringend nodig in Beernem na het wegvallen van zaal Reygerlo en de eerder beperkte capaciteit van Jeugdhuis The Nooddle.

De nieuwe zaal kreeg als naam De Boest. De Boest verwijst naar De Boeie, maar ook naar Beernem, Oedelem en St.-Joris, en moet de energie uitstralen. Zaterdag fuift de Beernemse Jeugdraad De Boest voor de eerste keer in.