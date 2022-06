Beernem stapt in het systeem van de Uitpas

De gemeenteraad van Beernem keurt unaniem de overeenkomst over de Uitpas Regio Brugge goed. Dat betekent dat Beernem samen met Brugge, Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke instapt in het systeem van de vrijetijdspas.

De Uitpas promoot cultuur en sport en geeft mensen in armoede korting bij allerhande vrijetijdsactiviteiten.“Wie deelneemt aan dit systeem kan punten sparen en daarna inruilen tegen voordelen. Bovendien hebben mensen in armoede recht op een kansentarief aan de kassa. Intussen genieten er al meer dan 285.000 kinderen en volwassenen van Uitpas-voordelen bij meer dan 3000 vrijetijdsorganisaties in Vlaanderen en Brussel”, aldus Lode Vanneste van N-VA Beernem.

Op 24 maart 2021 lanceerde stad Brugge een voorstel voor de invoering van een Uitpas binnen het burgemeestersoverleg van de regio Brugge. Beernem, Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke stelden zich akkoord tot deelname aan een regionale UiTPAS en het delen van de loonkost van een regionale Uitpas-coördinator.