Beernemnaars mogen uur langer fuiven

De gemeenteraad keurde het nieuw fuifreglement unaniem goed. Volgens schepen van jeugd Gijs Degrande (N-VA) sluit het nieuwe uur beter aan bij de realiteit:

"Het huidige fuifklimaat is ondertussen sterk veranderd. Er is de nieuwe fuifzaal en er bestond heel wat onduidelijkheid voor organisatoren, politie en buurtbewoners over het juiste sluitingsuur. Met dit nieuwe reglement weet iedereen wat kan, wat verwacht wordt en welke mogelijkheden en verplichtingen er gelden. Het nieuwe sluitingsuur is ook meer afgestemd op de omliggende gemeenten."

Het sluitingsuur voor fuiven verandert enkele op vrijdag en zaterdag. Dan kan fuiven tot vier uur in tenten buiten de bebouwde kom en in de Beernemse fuifzalen. Voor geluidsversterkende activiteiten in tenten of loodsen binnen de bebouwde kom blijft het sluitingsuur van drie uur gelden.