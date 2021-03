Beernemse basisschool dicht door tekort aan leerkrachten

“Dit is een situatie van overmacht. Er zitten zoveel leerkrachten in quarantaine dat het niet meer mogelijk is om de school open te houden. Voor dringende gevallen is er noodopvang voorzien op school,” zegt de directie. Op school zijn er een 8-tal leerkrachten ziek of in quarantaine.

De school blijft tot en met 19 maart dicht. Er is een cluster in één derde kleuterklas. De ouders van deze kleuters kregen een e-mail van het CLB. De leerlingen moeten in quarantaine en getest worden. De kinderen van de andere klassen blijven thuis.