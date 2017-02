Beernemse interieurarchitect heeft eigen meubelmerk

Hij stelt de collectie voor op BAD in Gent, de Belgische Art en Designbeurs. Vanooteghem staat er niet alleen met een stand maar heeft ook het restaurant ingericht. Meteen een goeie test om te weten wat de bezoekers er van vinden.

Thothem

Peter Van Ooteghem won al verschillende prijzen met zijn ontwerpen en nu komt hij met een eigen meubelcollectie Thothem naar buiten. Thothem staat voor eenvoudig, degelijk en duurzaam. De productie gebeurt bij een firma in Essen die jarenlange ervaring heeft met de verwerking van houten meubelen. Er zijn kasten en stoelen en ook hoge en lage tafels in verschillende maten. Wie de Thothemlijn zelf eens wil uittesten kan dat nog tot zondag in het ICC in Gent.