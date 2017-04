Beestig avontuurlijk in de provinciedomeinen

De provincies zetten hun provinciedomeinen de hele week in de kijker, ook in West-Vlaanderen.

Onder de noemer ‘Beestig avontuurlijk’ willen ze de aandacht vestigen op avontuurlijk spelen en sporten. Het Zwin Natuurpark bijvoorbeeld is nu bijna een jaar open en in die tijd zijn er al 110.000 bezoekers geweest. Dat is boven de verwachtingen. Er is de natuur uiteraard, maar ook de interactie in het park is belangrijker dan ooit. Zo zijn er binnen tentoonstellingen en buiten speciale themawandelingen. Er wordt volop voorgelezen, en er staat een heel leger gidsen klaar voor een woordje uitleg.

2000 hectare

De week van de provinciedomeinen loopt tot en met 17 april. In West-Vlaanderen zijn er 18 provinciedomeinen en 9 groene assen, voormalige spoorwegbeddingen die omgevormd zijn tot recreatieve assen. Goed voor meer dan 2000 hectare natuur en groen. En de provinciedomeinen worden in de nabije toekomst nog verder uitgebreid, onder meer in Diksmuide en op de Kemmelberg.