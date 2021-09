Begeleiders moeten jonge leerkrachten aan boord houden

Jonge leerkrachten beter begeleiden zodat ze langer gelukkig zijn in hun job in het onderwijs. Dat is de uitdaging voor een nieuw team van vijf aanvangsbegeleiders in scholengroep Stroom in de ruime regio van Oostende.

Het is meteen een primeur waarbij de grootste scholengroep van de provincie een dam wil opwerpen tegen het lerarentekort. Veel te veel leerkrachten gooien de handdoek in de ring. Chris Vandecasteele, algemeen directeur Scholengroep Stroom: "De minister had al, per school, een aantal uren aanvangsbegeleiding toegekend. Wij hebben het centraal aangepakt. Omdat wij beslist hebben om vijf ervaren leerkrachten voltijds vrij te maken, die ook op te leiden om hen dan optimale begeleiding te kunnen laten geven aan jonge starters."

Hoofd boven water houden

Het leerkrachtentekort is een probleem. Eén op vijf jonge leerkrachten haakt te snel af. Het lijkt wel of de job te zwaar is. "De begeleiders moeten vooral zorgen voor het welzijn van die leerkrachten. Ervoor zorgen, zeker in die eerste maanden, dat die jonge leerkrachten het hoofd boven water houden. Want er komt heel veel bij kijken. Het is niet gewoon het lesgeven. Je hebt ook de ouders die aankloppen. Ook dat moet je zien te kaderen. Het is veel ineens. Een leerkracht moet echt zijn tijd kunnen nemen om daarin te groeien. We kunnen niet verwachten dat ze van de schoolbanken afkomen en meteen alles aankunnen."