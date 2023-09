Begeleidingscentrum Bethanie weer op vertrouwde plaats, maar wachtlijst is lang

In Kortrijk zit begeleidingscentrum Bethanie na twee jaar terug op haar vertrouwde plek in het centrum van de stad. Het gebouw is aangepast aan een hedendaagse werking. Het centrum begeleidt meisjes in een moeilijke thuissituatie. Sommigen verblijven er ook residentieel.

Naast een dagcentrum voor 10 meisjes zijn er ook 10 bedden in kamers en studio's. Bethanie begeleidt ook thuis nog eens 14 meisjes. Ze hebben een moeilijke thuissituatie of de jeugdrechter verwijst hen door. Vroeger waren hier veel meer bedden, maar de inzichten zijn nu anders. "Eén van de belangrijkste zaken is dat we het belangrijk vinden dat jongeren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Een kind gaan plaatsen is toch wel een zeer ingrijpende gebeurtenis. Dus als we ze thuis kunnen laten en de thuiscontext versterken is dat beter", zegt Rudy Van Eeckhout van Bethanie. (lees verder onder de foto)

Maar de infrastructuur mag dan wel aangepast zijn, het grote pijnpunt van de lange wachtlijsten blijft. "Wij hebben een wachtlijst die twee tot drie keer onze capaciteit is. Als de minister daarmee zou instemmen dat we wat meer begeleiders en erkenningen krijgen dan zou dat zeker van pas komen, ons huis laat het ook toe. Maar het is een verhaal van centen, van ombouw in de sector. Het gaat heel traag", klinkt het nog.