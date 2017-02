In Kortrijk start de restauratie van de laatste zeven woningen in het Begijnhof.

Daarmee zal de Werelderfgoedsite na meer dan dertig jaar volledig ontsloten zijn. De bewoners zullen alvast niet lang op zich laten wachten, want er is een wachtlijst om in die oase van rust te wonen. De restauratie nu is de grootse investering van het hele project, goed voor 3,8 miljoen euro.

Ook voor de architecte wordt het een uitdaging