Begin van het aspergeseizoen

De delicatesse is slechts enkele maanden beschikbaar en dat zorgt voor een gezellige drukte in de aspergehoeve. De groente doorloopt bij Bossuyt de hele cyclus, van planten tot verpakken. Als ambassadeur van het West-Vlaamse streekproduct verzorgt Kris zijn asperges uitstekend.

"Ik doe geregeld mijn ronde, want bij de witte moet je er snel bij zijn." Voor de noestere handenarbeid moet je dus in Oostrozebeke zijn, maar er zijn ook nog een viertal andere telers in onze provincie.

Het aspergeseizoen eindigt al op 24 juni. De aspergeplant heeft namelijk genoeg tijd nodig om aan te sterken. Zo kan hij de winter overleven en opnieuw zalige asperges leveren het volgende jaar.