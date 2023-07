Beginnende en gevorderde pianisten op podium Brugs Concertgebouw

In het Concertgebouw in Brugge kan je nog tot zondag naar miniconcertjes gaan luisteren van pianisten van allerlei niveau. 'Play Here' is een nieuw initiatief dat iedereen de kans wil geven om eens op het podium te staan.

Play Here past in het Concertgebouw Circuit, waarbij je een rondleiding krijgt in het Concertgebouw rond architectuur en kunst. Normaal gezien kan je dan de grote Concertzaal niet binnen, maar nu word je getrakteerd op een pianoconcertje. De artiesten komen van over heel Vlaanderen, hun niveau gaat van beginnelingen tot gevorderden, en ook de leeftijden van de pianisten liggen ver uit elkaar. Lou uit Woumen is met zijn acht jaar de jongste deelnemer. Hij volgt nog maar een jaar les in Diksmuide, maar mocht toch al wat podiumervaring opdoen.

Het initiatief loopt nog tot en met zondag 9 juli 2023.