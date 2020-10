Begraafplaats dicht: 17 graven beschadigd door vandalen

In Beernem is de begraafplaats Sint-Amandus tot vrijdagavond afgesloten. Er zijn zeker 17 graven beschadigd door vandalen, zegt burgemeester Jos Sypré. De politie is een onderzoek gestart.

De begraafplaats Sint-Amandus is dicht tot vrijdag 23 oktober om 16 uur. "Dat hebben we beslist nadat mensen ons lieten weten dat er graven zijn beschadigd. Eerst was er sprake van 10 graven maar intussen gaat het al om 17", zegt burgemeester Jos Sypré.

Gemeente zal schade herstellen

"Het gaat om graven waarvan de afdekplaat is losgewrikt en voor een stuk is weg geschoven. De technische dienst is momenteel bezig met een inventarisatie. Ook de politie is een onderzoek gestart."

"We weten niet wie hier achter zit. Om de vaststellingen te kunnen doen is de begraafplaats tot vrijdagnamiddag afgesloten. We gaan de nabestaanden persoonlijk verwittigen. Als gemeente garanderen we dat we de schade de komende dagen zelf zullen herstellen."