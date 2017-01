In Oostende wordt Eric Maekelbergh begraven, de visser die twee weken geleden om het leven kwam bij een scheepsongeval voor de Britse kust.

Op het moment van de scheepsramp met de Z.582 Assanat waren er drie mensen aan boord. Eric Maekelbergh overleefde het ongeval niet, hij stierf later in het ziekenhuis. Een Spaanse visser raakte vermist. De plechtigheid vindt plaats in de Sint-Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk. Zij familie en de hele visserijgemeenschap zijn er aanwezig.